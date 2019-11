KDY: Do 31. října

KDE: Jihočeské muzeum

ZA KOLIK: 70/25 Kč

Už jen do konce měsíce října se můžete podívat do Jihočeského muzea na výstavu ke stému výročí Jihočeského divadla Kabinet zázraků. Dozvíte se na ní o historii divadla a jeho jednotlivých souborů. Zjistíte, že historická budova navíc letos slaví 200 let a Malé divadlo 70 let. Expozice nabízí také interaktivní část, kde si zkusíte jednotlivé divadelnické profese a nahlédnete pod divadelní pokličku. Přijít můžete od 9 do 17.30 hodin. Vstupné do celého muzea je 70 Kč, jednotlivé výstavy stojí 25 Kč.