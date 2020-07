KDY: Do 10. října

KDE: Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

ZA KOLIK:

Až do 10. října můžete v Alšově jihočeské galerii v Zámecké jízdárně

zámku Hluboká nad Vltavu navštívit rozsáhlou výstavu obrazů Tomáše Císařovského, klíčové osobnosti české postmoderny. V galerii uvidíte portréty šlechticů, výjevy z historie, známé hrdiny jako Vinnetoua a Old Shatterhanda, osobnosti včetně Václava Havla či další postavy české historie. Dále zde najdete portréty kurátorů a umělců nebo krajinomalbu a obrazy inspirované

rodinným deníkem. Seznámíte se s prací umělce s barvami či technikou použití

akvarelu. „Císařovského výstava slibuje být tichou senzací, na kterou ale dlouho, vskutku dlouho, nezapomenete,“ láká kurátor expozice Martin Dostál. Expozici Každý den odvahu navštívíte do 10. října. Otevřeno je denně od 9 do 18 h. Vstupné 120 Kč.