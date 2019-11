KDY: Do 1. 12.

KDE: Galerie Mariánská

ZA KOLIK: 80 Kč

Díla jednoho z nejvýraznějších současných malířů Slovenska, Andreje Dúbravského, najdete až do 1. prosince v Galerii Mariánská. Mladý umělec, který tvoří půlku roku na slovenské dědině a půlku v New Yorku, se v minulosti soustředil na malbu housenek, kohoutů a chlapeckých aktů. Novinkou v jeho tvorbě jsou tovární komíny a industriální prostředí. K tomu odkazuje i název výstavy Glyphosate orgy, což je složka postřiku proti škůdcům. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 18 h. Vstupné 80 Kč.