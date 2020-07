KDY: 14. července

KDE: KD Slavie, letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

Instrumentalistka a zpěvačka Lenka Dusilová jezdí do Českých Budějovic vyvystupovat v létě na letní festival u KD Slavie. Uslyšíte ji i letos, a to v úterý 14. července. Představí svou kombinaci stylů alternative/experimental/pop. Zahraje i duo Common Ground, tedy Petr Hubík a Jakub Vančura. Hudební večer začíná v 19 h. Vstupné do klobouku.