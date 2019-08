Na tvrzi Žumberk je k vidění malovaný nábytek

Na tvrzi Žumberk uvidíte mimo jiné malovaný nábytek. | Foto: Deník / Václav Pancer

KDY: Otevřeno je v dubnu a říjnu o sobotách a nedělích od 9 do 17 h, v květnu až v září od úterý do neděle a ve svátky od 9 do 17 h

KDE: Tvrz Žumberk

ZA KOLIK: 70 Kč