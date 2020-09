KDY: Do konce září

KDE: Galerie 1, České Budějovice

Retrospektivní výstava Roarr! krále českého komiksu Káji Saudka končí 30. září. Přijít se můžete podívat od úterý do pátku od 12 do 18 h, v sobotu od 9 do 12 h. Uvidíte zde téměř 70 prací od 60. do 90. let, motivy z filmů Čtyři vraždy stačí, drahoušku a Kdo chce zabít Jessii?. Těšit se můžete na unikát, a to čtyři malby aut ze začátku 90. let. Výstava je prodejní.