Už od půlky května i nyní můžete na plotě českobudějovické Hvězdárny a planetária najít dvě výstavy. Jedna z nich s názvem Hubble 30 let ve vesmíru představuje velkoformátové snímky z Hubbleova kosmického teleskopu při příležitosti jeho výročí 30 let na oběžné dráze. Na druhé straně od branky vedoucí do prostoru planetária se dozvíte o českobudějovických osobnostech, podle nichž byly pojmenované nebeské planetky, které byly objevené na Kleti, pobočce Hvězdárny a planetária České Budějovice. Tato část se jmenuje České Budějovice na hvězdné obloze II.