KDY: Do 9. února

KDE: Dům umění

ZA KOLIK: Zdarma

Měsíc bude trvat nová výstava, která začíná ve čtvrtek 9. ledna v Domě umění, Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích. Ve středu 8. ledna v 18 h bude expozice Roman Brichcín: Kresby zahájena vernisáží. Seznámíte se s dílem jihočeského umělce, malíře a kreslíře, který se zaměřuje na téma lidského osudu a na motiv lidské figury. Čerpá z vlastního vnímání života i intuice a transcendentální touhy. Díla Romana Brichcína dávají divákovi možnost domyslet si „nedořečené“ a zapojit fantazii. Vstup volný. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 13 a od 13.30 do 18 h.