KDY: 23. června až 24. července

KDE: DK Metropol, Galerie Nahoře

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte v úterý 23. června v 17 h na vernisáž výstavy vodňanského fotografa Karla Burdy. Výstavu Nahoru – dolu uvidíte až do 24. července v českobudějovické Galerii Nahoře v 2. respiriu DK Metropol. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 h. Vstupné na výstavu je zdarma.