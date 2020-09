KDY: 22. září

KDE: Divadlo Fráni Šrámka

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Akrobacie, pantomima, atraktivní nápady. To slibuje inscenace Heroes s choreografem Radimem Vizvárym. Uvidíte divadlo na téma autonehoda, narkóza, polytrauma, tvůrci se pokusili ztvárnit, co se asi odehrává v mozku pacienta v kritickém stavu na operačním sále. Utíká do svých snů? Nebo bojuje? To se dozvíte v úterý v 19 h v píseckém Divadle Fráni Šrámka. Vstupné od 330 Kč.