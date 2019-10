KDY: Do 15. října

KDE: Radniční výstavní síň

ZA KOLIK: Zdarma

V radniční výstavní síni v Českých Budějovicích najdete až do 15. října sochy jihočeského sochaře Petra Schela. Ten žije a tvoří ve Slavči. Zabývá se převážně pálením dutých soch z kameniny vzniklé při teplotě 1280°C. Tvoří také z bronzu. Busty, torza a jiné sochy Petra Schela si prohlédnete v pondělí a ve středu od 9 do 17 h, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9 do 16 h nebo v sobotu od 9 do 13 h.