KDY: 27. listopadu

KDE: Malé divadlo

ZA KOLIK: 150 Kč

Ve středu 27. listopadu hrají v Malém divadle představení pro děti To, co žije pod tvou postelí. Divadelní studie strachu přímo před očima diváků. Všichni znáte pocit z dětství, kdy se probudíte a víte, že něco je pod postelí. Vhodné pro rodiny s dětmi od deseti let. Přijďte v 18.30 h. Vstupné 150 Kč.