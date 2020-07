KDY: Do půlky ledna

KDE: Jihočeské muzeum, České Budějovice

V Jihočeském muzeu se právě koná výstava Kouzlo sběratelství, která představuje rozsáhlé sbírky zbraní. Mezi nimi najdeme unikátní kusy jako vikingský meč či japonské meče a zbroj. Dále si zde prohlédnete historické oděvy, mince či umělecká díla. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 17.30 h. Expozice potrvá do půlky ledna.