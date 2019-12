KDY: Do 9. února

KDE: Galerie Esse Shop Gallery Space

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte do českobudějovické galerie Esse Shop Gallery Space na výstavu japonské malířky žijící ve Vodňanech Hiromi Ogaty. Ta se zabývá poezií haiku a také maluje. Až do 9. února si můžete v týdnu od 10 do 18 h a v sobotu od 9 do 12.30 h prohlédnout její výstavu obrazů, grafik a básní.