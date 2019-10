KDY: 22. října

KDE: Galerie Mariánská

ZA KOLIK: Zdarma

V Galerii Mariánská se od minulého týdne každé úterý konají Ozvěny Anifilmu, pásmo filmů z posledního ročníku mezinárodního animovaného filmu Anifilm v Třeboni. Uvidíte to nejlepší ze současné animované tvorby. V úterý 22. října budou na řadě videoklipy. Na Anifilmu bylo k vidění 18 klipů různých hudebních žánrů i animačních technik. Uvidíte i Siames: Mr. Fear oceněný zvláštní cenou poroty či Seth Schwarz & Be Svendsen: Elves of Karoo s titulem nejlepší videoklip. Přijďte v 18 h. Vstup zdarma.