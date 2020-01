KDY: Do 31. ledna

KDE: Café Art

ZA KOLIK: Zdarma

V pátek 3. ledna začala v českobudějovické kavárně Café Art výstava prací studentů umělce Jardy Platila. Ti absolvovali kurz v jeho Ateliéru Česká 20. Kromě Budějčáků se účastnili i studenti z celého kraje. „Učím malířské řemeslo s troufalou myšlenkou dosáhnout výtvarné rétoriky. Učím vyjadřovat se a svědčit o viděném tímto ušlechtilým způsobem,“ říká umělec. Prohlédnete si obrazy s různými motivy s nejednotným obsahem od začátečníků i pokročilých. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 20 h, v sobotu od 10 do 20 h. Výstava potrvá do konce měsíce.