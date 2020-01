KDY: 8. ledna

KDE: Iglů

Ve středu 8. ledna bude Michala Šíma Piskačová vyprávět v iglú před divadlem Bouda příběh. Co se stane, když cestovatel, hrdina a „mlžil“ Baron Prášil přijede se svými neuvěřitelnými příběhy do Kocourkova? To se dozvíte od 16.30 h.