KDY: Do 16. ledna

KDE: Výstavní síň, radnice

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Městská zeleň Českých Budějovic, kterou v současné době najdete ve výstavní síni českobudějovické radnice, představuje fotografie Milana Bindera. Protožev loňském roce uplynulo 200 let od založení městských Sadů, bylo téma jasně dané. „Veřejná zeleň obohacuje prostředí města, vnáší do něj lad, stín, krásu a vůni. Lahodí oku, prospívá plicím, uklidňuje duši. Přesto je permanentně ohrožena komerčními zájmy. Abychom dovedli městskou zeleň účinněji bránit, je dobré znát zákonitosti jejího historického vývoje,“ říká autor. Přijďte do 16. ledna.