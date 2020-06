KDY: Do 5. června

KDE: Galerie Dolní Brána, Prachatice

Až do 5. června byla prodloužena v prachatické Galerii Dolní Brána výstava fotografií místního Fotoklubu F2,8 s názvem Manipulace. Od 1. června má galerie otevřeno po celý týden od úterý do pátku od 10 do 17 h a o víkendu od 9 do 15 h.