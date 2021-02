KDY: 17. 2. ve 12 h

KDE: https://goout.net/cs/listky/listovani-nejlepsi-kniha-o-fake-news-s-milosem-gregorem/igbi/

ZA KOLIK: 80 - 200 Kč

Vše o fake news, tedy nepravdivých zprávách, se dozvíte díky knize Ekonomie dobra a zla a Listování, pořadu Lukáše Hejlíka. Scénická čtení, která seznamují diváky se zajímavými texty, se přenesl do virtuálního světa a představení můžete sledovat z pohodlí domova na notebooku. Tentokrát vám knihu i fake news, problematiku médií, politiků a sociálních sítí představí herci Alan Novotný, Jiří Ressler a Miloš Gregor. Přenos uvádí Lukáš Hejlík. O dezinformacích a alternativních faktech, jak fungují, kdo za nimi stojí, zda jsou fenoménem až poslední doby, se dozvíte ve středu v 19 h. Vstupenku od 80 do 200 Kč zakoupíte přes goout.net a získáte do mailu odkaz na živý stream. Po představení následuje diskuze s herci o knize, fake news i online hraní publiku, které není vidět.