KDY: 13. listopadu

KDE: Malé divadlo

ZA KOLIK: 150 Kč

Návod k přežití zombie apokalypsy je komedie Malého divadla s podtitulem Maso na divadle. Inscenace si hraje s s myšlenkou, jak by se z v dnešním světě mohla šířit zombie apokalypsa, jestli se proti ní dá bránit a jak by se o ní mluvilo v rádiu. Kromě rádiového vysílání budou diváci sledovat osudy posledních přeživších. Do Českých Budějovic se nákaza rozšíří ve středu 13. listopadu v 19 h, kdy Malé divadlo slaví 70 let, a ve středu 13. listopadu v 18.30 h. Vstupné 150 Kč.