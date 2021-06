KDY: 17. června křest, od 15. června do 3. července výstava 3x Schel

KDE: Komorní galerie U Schelů, Rabenštejnská 2020

Ve čtvrtek 17. června se koná od 18 do 20 h křest dvou knih povídek Jaromíra Schela, významné postavy českobudějovické kultury. V kulturním centru Rabenštejnská 2020 bude připraven hudební program a ve věži se bude promítat. V Komorní galerii U Schelů najdete od zítra do 3. července výstavu 3x Schel. Přijďte od úterý do pátku od 14 do 18 h a v sobotu od 10 do 12 h. Prohlédnete si díla členů umělecké rodiny Schelových, a to obrazy Aleny Schelové, sochy Petra Schela a asambláže Jaromíra Schela.