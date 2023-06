Písecko

Ewa Farna.Zdroj: Deník/archiv

Dotkni se Písku 2023

Kdy: Od pátku 9. do neděle 11. června

Kde: Písek

Vstupné: Zdarma, vyjma letního kina a Koncertní síně Trojice

Proč přijít: Městská slavnost Dotkni se Písku zaplní město hudbou, tancem, divadlem, historií a další zábavou. Těšit se můžete na kapelu No Name, vystoupí zpěvačka Ewa Farna, Ben Cristovao, Calin a další. Na své si přijdou všichni od těch nejmenších, až po ty dříve narozené, stejně tak milovníci dobrého jídla a pití, vegetariáni i bezlepkáři. Hlavní program bude na Velkém náměstí, dále v Palackého sadech, Havlíčkově a Fügnerově náměstí, na zahradě Kulturního domu, okolo řeky Otavy, v Letním kině a na dalších píseckých místech.

Městské slavnosti, oslavy 700 let

Kdy: V sobotu 10. června

Kde: Mirovice

Vstupné: Fashion show 300 Kč, design market zdarma

Proč přijít: Akce je součástí oslav 700 let od první písemné zmínky o Mirovicích na pergamenu Jana Lucemburského z roku 1323. Ve 13 h projde historický průvod spolků, školáků a občanů okolo náměstí, následuje uvítací ceremonie, otevření historického jarmarku, bujaré písně gotických krčem a veselice. Ve 14 h vyrazí účastníci na hradby a zažijí zemskou hotovost. O zábavu se následně postarají i kejklíři a komedianti, sokolníci s ukázkou výcviku dravců, užijete si písničky středověku, v 16 h se na scéně objeví šermíři, rváči a duelanti. Celé odpoledne si můžete prohlížet rytířský tábor, ukázky historických zbraní, rytířské a žoldnéřské zbraně, zastavit se u kata, u mistra pregéře, vidět ražbu mincí, práci sokolníka, kováře a podkováře, prohlédnout si hasičskou techniku, zapojit se do soutěží, kvízů a her pro školáky. Do současnosti se vrátíte v 17 h, kdy začíná grilovací show mistra kuchaře Pepy Nemravy následují vystoupení rockové hudební skupiny Keks a večer pak Michala Šindeláře s kapelou.