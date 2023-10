Českobudějovicko

Otužilci.Zdroj: Deník/Barbora Kabátová

Groot a jeho příbuzní

Kdy: sobota 21. října od 11 do 16 h

Kde: Zoo Dvorec

Proč přijít: U příležitosti Světového dne stromů je připraven bohatý program Grootova dobrodružná stezka (naučíte se poznávat stromy, plnit úkoly a dozvíte se zajímavé informace), workshop pro děti, fotokoutek s Grootem (příležitost odnést si krásnou vzpomínku se setkání s mimozemskou postavičkou). Mezinárodní den stromů si v zoo připomínají řadu let. Do akce se aktivně zapojovali návštěvníci, kteří pomáhali vysazovat stromy a keře. Mezi první patřily túje a jehličnany, k nimž se postupně přidávaly listnaté stromy jako duby, buky, jilmy, katalpy, dříny a mnoho dalších rostlin. Po deseti letech aktivní výsadby a péče "sklízí to, co zaseli". Zahrada je nyní zelená i v zimě, rostlinám se daří tak, že některé již musí v jejich růstu trochu omezovat. Od jara do pozdního podzimu se areál pyšní krásnými květy. „Společným úsilím a nadšením jsme vytvořili výběhy a expozice s bujnou zelení vytvářející stín v horkých dnech. Nezapomínáme ani na návštěvníky, kterým se nabízí pohled na zajímavé rostliny, a to v každém ročním období,“ říká Jana Ambrožová ze zoo. V posledních letech byly do flóry v zoo zařazeny exotické rostliny. Součástí prohlídky areálu již dávno nejsou pouze zvířata. Na své si přijdou také zahradníci a botanici. Kromě naučných bannerů a informačních cedulek o zvířatech je v areálu instalována i naučná stezka Flóra v zoologické zahradě. Máte možnost se přijít přesvědčit a vychutnat atmosféru v podzimní zoo.

Podzimní koncert dvou pěveckých sborů

Kdy: sobota 21. října od 15 h

Kde: Kostel Panny Marie Růžencové v Žižkově 4 v BudějovicíchProč přijít: Na koncertu sborové duchovní hudby vystoupí Komorní pěvecké sdružení Abwun (České Budějovice) a Smíšený pěvecký sbor zrakově hendikepovaných Vokál klub (Praha). V působivém prostředí jednoho z nejkrásnějších budějovických kostelů uslyšíte duchovní skladby, písně a spirituály v úpravě pro smíšený vícehlasý sbor. Vstupné dobrovolné.

Podzimní rozdrcovačka

Kdy: neděle 22. října od 14 h

Kde: budějovické výstaviště

Proč přijít: Demoliční derby. Město rozezní výkřiky nadšených fanoušků. Závodníci se opět postaví tváří v tvář na speciálně upraveném závodním oválu, aby svými vozidly dokázali své dovednosti v drsném klání. Akce plná adrenalinu, dobrodružství a vzrušení.

Otužování na Maláku s Aqua Loca

Kdy: neděle 22. října od 10 h

Kde: Aqua Loca v Českých Budějovicích

Proč přijít: Nechcete se otužovat sami? Je tu Aqua Loca! Pravidelně každou neděli se otevírá stánek, abyste se po ponoru mohli ohřát alko či nealko horkými drinky a popovídat s přáteli o svých zážitcích nejen z ponoru.