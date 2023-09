Jindřichohradecko

Druhý Kanadský tulák provede turisty krajinou kolem Krvavého rybníka, Lomů, Kunžaku a nejvyššího bodu Jindřichohradecka - Vysokého kamene.Zdroj: DM Česká Kanada

Kanadský tulák 2 (Pochod Českou Kanadou)

Kdy: sobota 16. září od 9:30 hodin

Kde: Chatový tábor Malý Ratmírov (bývalý Slovan)

Proč přijít: Přijďte si protáhnout nohy a projít se necelých 15 kilometrů krásnou přírodou v okolí Jindřichohradecka. Start pochodu je od 9:30 do 10:30 v Malém Ratmírově (bývalý Slovan), cíl je na návsi v obci Kaproun. Na start se můžete dostat bezplatným autobusem z jindřichohradeckého nádraží, a to v časy 8:45, 9:00, 9:30 a 9:45. Zajištěná je i přeprava zpět do Hradce z cíle v Kaprounu. Veškeré podrobné informace a možnost registrace naleznete na www.stezkack.cz.

1. ročník Jindřichohradeckého hudebního festivalu "Starý Otín"

Kdy: sobota 16. září od 9:30 hodin

Kde: Amfiteátr Otín

Proč přijít: Rockový festival. Vystoupí Brutální jahoda, Elvis Presley Revival, Gorilla Crash, Kreyson Memorial, Tlustá Berta, Petr Kolář & Band.