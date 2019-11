Pohovořte si s Jiřím Mádlem

KDY: Sobota 26. října od 13.30 h do 15.30 h

KDE: Kino Svět, Tř. 5. května 139/156, Lišov

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu 26. října vám herec, režisér a scenárista Jiří Mádl poví o své práci. Bude totiž hostem v kině Svět v Lišově. Dozvíte se jaké je být režisér a herec v jednom či jak režírovat ostatní. Podělí se i o své zážitky z natáčení a prozradí, co chystá do budoucna. Uveden zde bude také nejnovější krátkometrážní snímek První akční hrdina, v němž se Jiří Mádl zhostil hlavní role. Vstupné zdarma. Kapacita sálu je omezená, proto je doporučeno přijít včas, protože „Kdo dřív přijde, ten dřív sedí“. Beseda začíná ve 13.30 h.

Podzimní novohradské slavnosti Karla Bonaventury Buquoye

KDY: Sobota 26. a neděle 27. října

KDE: Hrad Nové Hrady

ZA KOLIK: Zdarma



Na hradě Nové Hrady se slaví poslední říjnový víkend tradiční slavnosti. Tentokrát budou zaměřeny na událost dobytí hradu císařským vojevůdcem Karlem Bonaventurou Buquoyem v roce 1619. Čekají vás šermířská vystoupení, dobývání hradu a atrakce pro děti. V sobotu v 17 h můžete navštívit večerní kostýmované prohlídky hradu.

Nedělní program:

10.30 - 10.40 Zahájení slavností

10.40 - 11.00 Výcvik stavovské hradní mušketýrské gardy (SHŠ Vítkovci a hosté)

11.00 - 11.40 Středověká a renezanční hudba (Musica Canora)

11.40 - 12.00 Dobové tance (Ambrosia)

12.00 - 12.40 Letové ukázky dravců (Teir)

13.00 - 13.30 Rekonstrukce dobývání hradu (SHŠ Vítkovci, Fedrfechtýři a hosté)

13.30 - 13.45 Dobové tance (Ambrosia)

13.45 - 14.20 Středověká a renezanční hudba (Musica Canora)

14.20 - 15.00 Letové ukázky dravců (Teir)

15.00 - 15.30 Rekonstrukce dobývání hradu (SHŠ Vítkovci, Fedrfechtýři a hosté)

15.30 - 15.40 Dobové tance (Ambrosia)

Palečka vychovají v divadle v karavanu

KDY: Sobota 26. října

KDE: Malé divadlo

ZA KOLIK: 150 Kč



Klasickou pohádku O palečkovi uvidíte v sobotu 26. října v Malém divadle. Paleček stvárněný loutkou poroste divákům před očima obrazně i doslova. Musí se totiž ve světě zorientovat a růst. Přijďte v 10 h. Vstupné 150 Kč.

Milena má problém

KDY: Neděle 27. října

KDE: DK Metropol Malá scéna

ZA KOLIK: 290 Kč



Na Malé scéně DK Metropol uvidíte v neděli 27. října komedii Milena má problém. "Všem ženám před svatbou, po svatbě, s dětmi i bez nich. Všem mužům (těm co doma uklízí i těm, co neuklízí)…," hlásí text ke hře herečky Šárky Vaculíkové, která titul režirovala, je autorkou scénáře a hraje hlavní roli. Její "one man show" uvidíte v 19 h. Vstupné 290 Kč.