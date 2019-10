Berenika Saudková vystavuje v Českých Budějovicích

KDY: 12. října až 30. listopadu

KDE: Galerie 1, Galerie F České Budějovice

ZA KOLIK: Zdarma

V rámci Dnů otevřených ateliérů bude v 18 h českobudějovické Galerii 1 a Galerii F zahájena výstava Bereniky Saudkové Berlinas´S lollipop art. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších výstav, kterou kdy Galerie 1 připravila. Uvidíte přes 80 prací. Včetně průřezu tvorbou umělkyně poznáte také novou kolekci velkoformátových obrazů, kterou chce autorka oživit současnou moderní architekturu. Většinou se jedná o oleje na plátně a kombinované techniky. Přijít můžete do 30. listopadu od úterý do pátku od 12 do 18 h a v sobotu od 9 do 12 h.

Evita Michaela Nosková zazpívá v DK Metropol

KDY: 12. října

KDE: DK Metropol

ZA KOLIK: 390 až 450 Kč



Muzikál Evita podle životního příběhu Evy Perónové, manželky argentinského prezidenta, uvádí Jihočeské divadlo 12. října v DK Metropol. V hlavní roli Evity uslyšíte Michaelu Noskovou. Jako Che vám zazpívá Lukáš Randák. Muzikal režíroval Lumír Olšovský. Přijďte v 19 h. Zaplatíte 390 až 450 Kč.

Nízkotučný život v Borovanech

KDY: 13. října

KDE: Borovany

ZA KOLIK: 50 Kč



Divadelní klub Ostrolovský Újezd přijíždí do Borovan, aby vám představil představení Nízkotučný život. Divadelní komedie Viliama Klimáčka v překladu Marie Špaldové bude uvedena v neděli 13. října v 19 h v divadelním klubu kláštera Borovany. Vstupné 50 Kč.

Ochutnejte africké dobroty

KDY: 12. října

KDE: DK Metropol

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Prohlédnout si, zakoupit a ochutnat exotické ovoce máte možnost v sobotu 12. října. V DK Metropol se totiž mezi 10. a 16. h konají Africké trhy. Najdete tam třeba jackfruity, avokádo, mango, mučenku, papáju či dračí ovoce. K dostání budei koření ze Zanzibaru, sušené ovoce, extra kvalitní čokoláda, káva, čerstvé kakaové boby, šťáva z cukrové třtiny.