Irská a skotská hudba v Českých Budějovicích

KDY: 24. listopadu

KDE: DK Metropol

ZA KOLIK: 280 Kč

Folková kapela Asonance se specializuje na irské a skotské balady, tance a instrumentální skladby. V současné době funguje již 44. sezonu. Do Českých Budějovic přijíždí koncertovat do DK Metropol. Koncert začíná v 19 h. Za vstupenky zaplatíte 280 Kč

Heligonkáři v Holašovicích

KDY: 23. listopadu

KDE: Jihočeská hospoda Holašovice

ZA KOLIK: 100 Kč

V Jihočeské hospodě v Holašovicích se v sobotu 23. listopadu sejdou heligonkáři a zahrají. Od 14 h se představí více než 20 hráčů na harmoniky, mezi nimi i Karel Císař, Jan Komenda, Jiří Hampl z Dubicka. Vstupné 100 Kč.

Promítání, maskéři i dabing. Přijďte na festival

KDY: 23. listopadu

KDE: Český rozhlas České Budějovice

ZA KOLIK: 80 Kč





V sobotu 23. listopadu končí 9. ročník Filmového festivalu Černá věž, hlavní program se však koná právě tento poslední den. Do Českého rozhlasu České Budějovice můžete přijít ve 13 h, za půl hodiny začíná první projekční pásmo amatérských a studentských filmů. Promítání zahájí dokumenty. Po nich následuje od 15 h pásmo odlehčených filmů, které v 16.45 h vystřídají dramata. Připraven je bohatý doprovodný program. Od 14.45 h můžete sledovat práci filmových maskérů, kteří přímo na místě ukáží, jak vzniká filmová maska, a „přetvoří“ člověka v monstrum. Program Dabérem na zkoušku nabízí od 15 h možnost propůjčit svůj hlas některé z postav parodie Scary Movie a nechat se poučit dabingovou skupinou Fénix ProDabing o zásadách správného dabování. Zážitky se simulovaným prostředím umožní technologie virtuální reality, která bude návštěvníkům k dispozici od 16 h. Mladého filmaře, který na festival Černá věž přihlásil svůj první film a dotáhl to až do filmového štábu Nabarveného ptáčete, poznáte v 18.30 h. Na besedě Od Zkažené siesty po Nabarvené ptáče s režisérem Filipem Kiliánem se dozvíte, jak se Filip Kilián k velkofilmu dostal, jak se uplatnit po absolvování filmové školy, i jaké má historky z natáčení. Ve 20 h začne galavečer, kdy budou předány filmařům ceny za nejlepší filmy, které vybrala odborná porota. Zaplatíte vstupné 80 Kč, čímž přispějete Centru Bazalka pomáhající rodinám s péčí o klienty s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Ve 22 h následuje afterparty v podniku Davidův Bufík na Malé scéně DK Metropol.

O víkendu navštivte výstavu modelů mašinek

KDY: 23., 24. listopadu

KDE: Klub železničních modelářů

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Klub železničních modelářů pořádá ve svém sídle na adrese Lidická 226 tento víkend dvoudenní výstavu modelů mašinek. Uvidíte čtyři modelová kolejiště různých měřítek, malý model na hraní pro děti, parní mašinku ve dvoře i stovky vystavených modelů. Na 400 m kolejů bude stát 50 vlakových souprav. V sobotu 23. listopadu přijďte mezi 10 a 19 h, v neděli mezi 10 a 19 h. Vstupné dobrovolné.