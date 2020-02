Mezinárodní pivní festival

KDY: 22. února

KDE: Výstaviště, pavilon T1

ZA KOLIK: 100 Kč

V sobotu 22. února máte poslední šanci navštívit na českobudějovickém výstavišti Mezinárodní pivní festival. Ten letos slaví jubilejní třicátý ročník. Přihlásilo se 240 pivovarů, jejichž zlatavý mok spolu bude soupeřit v soutěži. Utká se spolu 1300 vzorků. Některé z nich můžete ochutnat. Přijít můžete od 15 h. Událost se koná v pavilonu T1. Vstupné 100 Kč.

Stezka odvahy s vodníky, trpaslíky nebo klekánicí

KDY: 22. února

KDE: park Stromovka

ZA KOLIK: 90 Kč



V českobudějovickém parku Stromovka pořádají Rodiče v akci v sobotu 22. února stezku odvahy, která se koná již po šesté. Jak to bude probíhat? Děti půjdou lesem za světla svíček a na konci trasy je čeká překvapení. Vstup na trasu je od parkoviště u Kauflandu. Děti se nemusí bát, půjdou s rodiči. Čeká na ně zvuk lesa a lesní bytosti jak jezinky, klekánice, perchta, vodníci, trpaslíci aj. Každý z nich bude mít cedulku, která je představí stejně jako úkol pro účasntíky akce. Děti se zastaví na devíti stanovištích. Akce je vhodná pro menší, od 2 do 9 let, můžete jít i s kočárkem. Pomalou chůzí trasa trví 90 minut. První na stezku odvahy vyráží v 17 h. Na místě vstupné 90 Kč.