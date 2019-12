Prohlédněte si mašinky a 50 vlakových souprav

KDY: 28., 29. prosince

KDE: Klub železničních modelářů, Lidická 226

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Tradiční vánoční výstava modelů a prací Klubu železničních modelářů, kterázačala v pátek 27. prosince, pokračuje i o víkendu. Najdete ji v sobotu a v neděli od 10 h v sídle Klubu železničních modelářů na Lidické třídě, kde vyrostou 4 modelová kolejiště v různých měřítkách. Na děti bude čekat model kolejiště na hraní. Prohlédnete si stovky modelů i desítky předmětů v souvislosti se železnicí. Na 400 m kolejí bude umístěno 50 vlakových souprav. V sobotu se koná od 17 do 19 h noční ježdění. V neděli můžete přijít do 17 h. Dobrovolným vstupným přispějete na podporu Klubu železničních modelářů a na zájmový dětský kroužek.

Veganský vánoční piknik

KDY: 28. prosince

KDE: Horká vana

ZA KOLIK: Zdarma



Již šestnáctý veganský piknik v řadě se koná v Českých Budějovicích. V sobotu 28. prosince bude speciální vánoční, a to v českobudějovickém klubu Horká vana. Přinesené dobroty budou opatřeny cedulkami s ingrediencemi a někdy i recepty. Součástí akce bude i vánoční soutěž. Vítáni jsou i nevegani, kteří se mohou přesvědčito tom, jak může chutnat veganská strava. Začátek v 16 h.

Vánoční příběh uvidíte v Boudě

KDY: 28., 29. prosince

KDE: Bouda

ZA KOLIK: 230 Kč



Dvakrát denně, ve 14 a v 18 h, hraje soubor Malého divadla o víkendu představení Útěk do Egypta přes Království české. To uvidíte v dočasném divadelním areálu Bouda. Představí vám tradiční příběh o útěku svaté rodiny z Betléma, která netradičně do Egypta prchá přes Království české. Tam potkává jihočeské postavičky a setkává se s jihočeskými zvyky. Uslyšíte vánoční písně a koledy, zahraje živý dechový band. Vstupné 230 Kč.

Jiří Schelinger Memory Band

KDY: 29. prosince

KDE: Highway 61 Jazz & Blues Club



Jihočeská kapela Led Zeppelin Southern revival se představí tentokrát s projektem Jiří Schelinger Memory Band. Přijďte v neděli 29. prosince do českobudějovického klubu Highway 61 Jazz & Blues Club. Koncert začíná v 19.30 h.