Přijďte ochutnávat a poznávat čokoládu

Čokoládový festival. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jiří Louda

Milovníci čokolády mohou vyrazit na Čokoládový festival do Českých Budějovic, kde se na českobudějovickém výstavišti pobavíte, pochutnáte si a dozvíte se více o vaření z čokolády. Zaplatíte vstupné 55 až 70 Kč. V pátek 25. března můžete přijít v pátek od 14 do 18 h, v sobotu 26. března od 10 do 18 a v neděli 27. března od 10 do 17 h.