Festival hamburgerů

Burger FestZdroj: Deník/Jan Karásek

Pochutnáte si od pátku 29. dubna do neděle 1. května v obchodním centru Čtyři Dvory. Koná se tam totiž Burger Street Festival. Ochutnáte ty nejvyhlášenější burgery, hranolky, drinky i zmrzliny a další dobroty. Vstup je zdarma. Přijďte v pátek a v sobotu od 10 do 21 h a v neděli od 10 do 20 h.