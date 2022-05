Jihočeské muzejní noci

Výstava IndiániZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Táborská muzejní noc připadá na sobotu 21. května. Můžete se večer podívat do táborských muzeí a galerií. V Galerii U Radnice najdete výstavu fotek z velkého projektu Deset let s reportážními fotografiemi z let 2007 až 2017. Vernisáž začne v 19 h. V Galerii 140 najdete Zábavnou výstavu pro celou rodinu. Děti se od 19 do 21 h mohou zúčastnit výtvarné strašidelné dílny zdarma. V Galerii Vodárenská věž si prohlédnete výstavu prácí žáků Waldorfské školy Mistra Jana v Ratibořských Horách. Na výstavu Myslím, cítím, tvořím se podíváte zdarma. V Husitském muzeu v Táboře ve Staré radnici najdete v gotickém sálu samoobslužné pracovní listy z expozici Husité a prohlédnete si i výstavu Pavla Talicha Vlastní cestou a Ivana Uhlíře Obrazy, kresby, sochy, plastiky. Navštivte další objekty Husitského muzea. V Galerii Ambit si prohlédnete na výstavě Umělec, mystik, vizionář díla Františka Bílka. V 18 h začíná vernisáž, ve 22 h se připojte ke komentované prohlídce. Podíváte se i na věž Kotnov a do Bechyňské brány. Vstupné v objektech Husitského muzea bude jedna mince libovolné hodnoty. Zavítejte také do táborského Muzea lega, kde vás čeká i nová expozice Diamantový důl z více jak 150 tisíc kostiček lega. K vidění bude i unikátní výstava svět motýlů. Vstupné 50 Kč.

Muzejní noc se koná také v českokrumlovském Muzeu Fotoateliér Seidel, kde v sobotu v 21. května v 18 h začíná vernisáží výstava Obrazy z dějin fotografování, kde najdete obrazy dětí českokrumovské ZUŠky. V 18.30 h uvidíte ukázku dobové techniky. Swingovou hudba zahraje Saxtria Horní Planá. V 19, 20 a 21 h můžete na komentované prohlídky.

Na pátek 20. května připadá Muzejní noc v Prachatickém muzeu. Tam se dozvíte, jak žili původní Indiánští obyvatelé Severní Ameriky až do své ztráty svobody díky výstavě Indiáni: Živá historie. Exponáty, které v muzeu uvidíte, vyráběli sami autoři výstavy metodou experimentální archeologie. Nahlédnete do zabydleného teepee, prohlédnete si válečné i lovecké zbraně, obřadní dýmky a další předměty jejich běžného života. Výstava trvá do 5. června. V rámci muzejní noci od 17 h zkusíte lukostřelbu, lov medvěda grizzlyho a indiánské hry a dovednosti. Nahlédnete do loveckého přístřešku a zkusíte rozdělat oheň bez zápalek.

V Prachaticích navštivte také Muzeum loutky a cirkusu, kde Muzejní noc připadá na pátek 20. května. Od 17 do 22 h můžete navštívit komentované prohlídky výstavy Voscovek a Wherrick volají Prahu! aneb Voskovec a Werich v Americe, 1939 – 1945, čekají vás výtvarné dílny, projdete si stálé expozice a uvidíte divadlo pro děti i dospělé.