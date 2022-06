Výstava ke sto letům muzea v Blatné

Městské muzeum v BlatnéZdroj: Deník/ Redakce

Městské muzeum v Blatné slaví 100 let. Proto od soboty 28. května do 28. srpna přichystalo Výstavu pro zvídavé děti i (pra)rodiče, na níž uvidíte, jak vypadalo před sto lety i v dobách socialismu a prohlédnete si sbírkové předměty z roku 1922 i ty novější. Dozvíte se více o historii muzea a jeho zaměstnancích a zjistíte, bez jakých profesí se to v muzeu neobejde. Můžete si zkusit najít poklad v archeologickém nalezišti, vytvoříte si svou výstavu, zkusíte práci restaurátora atd. Vernisáž připadá na 3. června v 18 h. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 h.