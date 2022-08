No Name, Lenny, Adam Mišík i Víťa Marčík. Zajeďte do Protivína

No NameZdroj: Pavel Sojka

Už po patnácté se budou v Protivíně konat slavnosti města. Připadají na 27. srpna. Hlavní scénu najdete na Masarykově náměstí, kde od 14 h vystoupí Tomáš Kočko s orchestrem, od 15.10 h se tam bude tančit zumba i pole dance. Přijede Adam Mišík, kterého si poslechnete od 16 h, nebo zpěvačka Lenny, která vystoupí v 18 h. Nenechte si ujít ve 21.05 h barmanskou show nebo hlavní hvězdy večera. Těmi jsou slovenská kapela No Name, která stane na podiu ve 20 h, či zpěvačka Olga Lounová, která se představí ve 22 h. Ve 23.35 h vás ohromí ohňová show Blackout Paradox a o půlnoci program zakončí Hudba Praha Band. Další scénu najdete mezi poštou a farou. Tam vás od 16.15 h čeká barmanská show, od 16.45 h pohádka Bajaja v podání Divadla Víti Marčíka, od 18.10 h si tam zkusíte cirkusové techniky a v 19 h zahraje vodňanská kapela. Můžete také zkoušet atrakce, vozit se na koních nebo vyrábět. Šermířský a divadelní program najdete od 14 do 18 h na nádvoří Kaplanky. Uvnitř si prohlédnete výstavu koláží. Řemeslnou a historickou dílnu navštívíte v památníku města Protivín.