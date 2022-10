Pojďte si stavět kostičky LEGO

Výstava lego v BlatnéZdroj: Lukás Strnad

Na zámku v Blatné můžete v sobotu 22. října navštívit LEGO výstavu Czech RepuBRICK. Přístupná je od 10 do 17 hodin v Rejtově paláci ve 2. patře, kde uvidíte různé modely a tisíce variant stavebnice a detailní práci legonadšenců. Pomocí kostiček jde postavit totiž téměř cokoliv, ať už auto, robot nebo vesmírná loď. Součástí výstavy je i dětský LEGO koutek, který naleznete v 1. patře budovy. Vstupné na výstavu je pro dospělé 100 Kč, pro děti 80 Kč, rodinné vstupné činí 300 Kč a do dětského koutku zaplatíte 50 Kč. Dítě do 1 roku může přijít zdarma.