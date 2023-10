Českokrumlovsko

Festival vína Český Krumlov 2021Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Sorry, baby

Kdy: Pátek 6. října od 19.30 hodin

Kde: Městské divadlo Český Krumlov

Proč přijít: Divadelní klub Českokrumlovská scéna uvede slavnostní premiéru laskavě nekorektní komedie ze života jedné firmy. Komedie je mimo jiné o sexu, vztazích, svobodě, lásce, osamělosti, opravdovém sdílení i pravdivých lžích. To vše je zabaleno do úhledně a příjemně laděného balíčku, který ctí žánr komedie s něžně nabroušeným existenciálním ostřím. Hrají: Drahoslava Opekarová, Vendula Pohlová, Lenka Knösel, Dalibor Návara, Jarmila Maříková, Miroslava Návarová, Lenka Fuxová, Jaroslava Dominová a Simona Ždiarská.

Slavnostní zahájení Festivalu vína Český Krumlov

Kdy: Pátek 6. října od 15 hodin

Kde: Mincovna - II. zámecké nádvoří Český Krumlov

Proč přijít: Setkání u nově vysázené viničky u Mincovny na Zámku Český Krumlov s ochutnávkou nejen českokrumlovských vín. Vstup je volný. Celý program festivalu vín najdete ZDE