Strakonicko

Na bramboráky do Čavyně. Ilustrační fotoZdroj: Deník/ Klára Hanačíková

Open Air Fest in Čavyně 2023 a Bramborákobraní

Kdy: sobota 12. srpna od 14 h

Kde: Čavyně

Proč přijít: V Čavyni si můžete v sobotu užít nejen kapely a divadlo, ale také soutěž dvojic v pečení bramboráků. Program: 14 h slavnostní zahájení, 14.10 h folková skupina Loužek, 15.30 Václav Turek zahájí soutěž dvojic v pečení bramboráků, soutěž hudbou provází kapela hospodských povalečnů Blairtete a swing & blues sdružení Teta, 18.00 h vyhlášení vítězné dvojice Vošouchmistři 2023, 18.30 h sdružení amatérských divadelníků - Standa a Fugas Plachtovi, 19 h překvapení dne - Pražský saxofonista s doprovodem, 20 večerní show - skupina Ex Post Jaroslava Bartáka a beatová skupina Come Beatle Together z Kladna, občerstvení - bramboráky, grilované prasátko a nápoje do 2 h.

Tour de Battaglia 2023

Kdy: sobota 12. srpna od 10 h

Kde: Záboří u Blatné

Proč přijít: V Záboří startuje již 8. ročník tradiční jízdy krajem barona Christiana Battaglii, legendárního cyklisty z Bratronic u Blatné. Prezence je od 10.00 hodin za Obecním úřadem Záboří a startuje se v 11.00 hodin. Trasu si můžete vybrat dle zdatnosti - krátká 30 km, dlouhá 60 km, jede se po asfaltových cyklostezkách, silnicích 2. a 3. tř.Trasy jsou vhodné pro všechny typy kol a pro všechny výkonnostní kategorie. Vedou krásnou krajinou s výhledy na pásmo Šumavy a na část Brd, kde Christian denně jezdil. Mapy budou v předstihu zveřejněny na www.zabori.cz. Při nepříznivém počasí jsou možnosti zkrácení tras a odbočení do cíle v Záboří. Parkování, občerstvení a sociální zázemí zajištěno. Historická kola jsou vítána! V areálu je prostor pro burzu kol a cyklodílů.