V Husinci můžete navštívit od soboty 3. července Husovy oslavy Husfest v Husinci a užít si kulturní program i fotbal na velkém plátně. V sobotu od 16 h třeba přijede zahrát acoustic rock českobudějovická kapela Jamie Projekt, v 17.30 h následují strakoničtí rockeři Parkán. V 19 h si poslechnete kapelu TH!S, v níž hraje na baskytaru Vojta Kotek. Po nich přijde ještě Turbo, Totální nasazení a program zakončí patnáct minut po půlnoci místní punk-rockové uskupení Na plech. Fotbalové fanoušky potěší, že o zápas nepřijdou. V 18 h mohou sledovat utkání Mistrovství Evropy ve fotbale Česká republika: Dánsko na velkoplošné obrazovce. Oslavy budou pokračovat ještě po neděli. V pondělí 5. července vyjde ve 21 h z nádraží lampionový průvod. Ve 21.30 h bude následovat pietní vzpomínka s patriarchou Československé církve husitské v Centru Mistra Jana Husa. Tamtéž si poslechnete ve 22 h antikvartet Dušana Vančury. Festival Husfest pokračuje také v úterý 6. července. V dolním parku vás čekají mažoretky, folkový koncert kapely Spolektiv nebo dechovka Úhlavanka. Děti se mohou těšit z detektivního divadelního představení Divoloď. Drobnosti zakoupíte ve stáncích. Dále můžete v 10 h navštívit v Církvi bratrské Ekumenickou bohoslužbu a další program. Bude zde tak mimo jiné odpočinková zóna a kavárna. Na Slavoji si zasportujete. Vrcholem bude ve 20 h v Centru Mistra Jana Husa koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy.

Vstupné 150 Kč.

Vimperský kašpárek navštívily Buchty a loutky

Ve Vimperku v městském parku u ZŠ T. G. M. u Parkboudy pokračuje letní přehlídka loutkového divadla Vimperský kašpárek. V neděli 4. července v 15.30 h zahraje divadlo Buchty a loutky představení Zlatá husa. Nejmladší ze tří bratrů, kterého považují za hloupého, vezme cennou zlatou husu ukázat princezně, kterou by si rád vzal za ženu. Pan král je ale proti. Po skončení následuje loutková dílna. Vstupné 50 Kč.

7krát3 uslyšíte u Parkboudy

Ve vimperské Parkboudě vystoupí v pátek 2. července umělec 7krát3. Tak si říká Štěpán Hebík z Českých Budějovic, kterého znáte z kapely Pub Animals a který získal jako sólový interpret Cenu Anděl. Večer otevře pražské DJ seskupení YOGA kolektiv. Přijďte ve 20 h. Vstupné 150 Kč.

Country pro vilu

V sobotu 3. července se pořádá spolek Živá vila s českobudějovickou Světadílnou program na podporu Kralovy vily. Těšte se na country večer. Hrají Dingo a Severní nástupiště.

Divadelní soubory se sjely do Volyně

Ve středu 30. června začala ve Volyni celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Piknik Volyně, který nabízí 20 nejlepších představení letošní i minulé sezony. V pátek 2. července zahraje ve 14 h DS SUD ze Suchdolu nad Lužnicí přestavení Sherlock Holmes aneb Zrození zla. V 17 h Bechyňský divadelní spolek Lužnice představí inscenaci Srdce pro krále. Ve 21.30 následuje Divadlo Radar z Prahy představením Adéla ještě nevečeřela. Po představeních následuje vždy diskuze. V sobotu vás čeká například ještě Společenstvo vlastníků Divadelní Sekce Praha, či Klub ochotníků spolku Žumpa. V neděli zajděte třeba na představení Její pastorkyňa v podání uskupení Šediny a dědiny. Festival pokračuje až do úterý 6. července. Veřejnost se může účastnit také workshopů s tématy například Dramaturgie, Jevištní řeč, Kurz praktické režie, nebo relaxovat na prvorepublikové plovárně. U diskuzních fór zasednou třeba režiséři Jaromír Hruška a Štěpán Pácl či divadelní teoretik Lukáš Černý.

Setkání s hudbou v Soběslavi

V Nenechte si ujít 13. ročník festivalu Setkání s hudbou v Soběslavi. Začíná v pátek 2. července putovním koncertem lektorů, a to v 19 h v kostele Sv. Víta a v kulturním domě.

Navštivte Koloniál u Pana Bajzy

V Městském muzeum a galerii Dačice najdete až do 29. srpna interaktivní rodinnou výstavu Koloniál U Pana Bajzy, která vás poučí o historii obchodu a odívání. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 h.

Městské muzeum a galerie Dačice uspořádalo rodinnou interaktivní výstavu s názvem Koloniál u pana Bajzy.Zdroj: Martin Rychlík

Severní nástupiště v Prádelně

V pátek 2. června vystoupí v českokrumlovské Prádelně country-folkové nebo spíš city-folkové uskupení Severní nástupiště, které loni vydalo druhou desku Rostli jsme spolu. Kapelu si poslechnete ve 20 h. Vstup zdarma.

Sto zvířat vystoupí přímo na ulici

V českokrumlovské Široké ulici vystoupí v pátek 2. července v 19.30 h kapela Sto zvířat. Klubovou ska kapelu si vychutnáte v kulisách večerního krásného města. Vstupné dobrovolné.

Přijďte na koncert barokní duchovní hudby

V rámci Festivalu komorní hudby navštivte v sobotu 3. července v 19.30 h kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné v Klášterech Český Krumlov na slavnostní koncert barokní duchovní hudby. Vystoupí Capella Regia Praha.

Kostel navštívíte v noci

Pátky o letních prázdninách se konají v jindřichohradeckém kostele Sv. Jana Křtitele noční komentované prohlídky. Slova se ujmou architekti, historici nebo kunsthistorici Mgr. Vladislav Burian, MgA. Jakub Valášek nebo Mgr. Lenka Dvořáková. Prohlídka trvá 2 hodiny. Začíná ve 20 h

Na Dačické kostce najdete divadla, známé zpěváky i kouzelníka

V rámci 24. ročníku festivalu Dačická kostka vystoupí na nádvoří Státního zámku Dačice v pátek 2. července ve 21 h zpěvačka a skladatelka Anna K, v sobotu 3. července ve 20 h Monika Absolonová s koncertem Bez řečí. Těšit se můžete i na divadlo. V pátek v 17 h uvidíte kouzelnické představení S kouzly kolem světa s Pavlem Kožíškem. V neděli 4. Července zahraje agentura KK pohádku O Smolíčkovi.

Zazpívají a zahrají z pontonu na řece

Ve čtvrtek 1. července začal v Českých Budějovicích oblíbený festival Múzy na vodě. Již po sedmnácté zahrají z pontonu lidem na břeh ve 21.30 h umělci rozličných žánrů. V pátek 2. července uslyšíte Markétu Irglovou, kterou doprovodí kvinteto Jihočeské filharmonie. Další den bude na programu pop-rock 'n' roll Red Socks Orchestra. V neděli uslyšíte klasiku v podání orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague a zazpívá sopranistka Noema Erba. Koncerty začínají ve 21.30 h.

Piknik, grilování a gramodesky

V Týně nad Vltavou se bude u starého mostu v sobotu 3. července konat piknik. Přijďte v 16 h a půjčte si grily, gramofon nebo deky. Kulinářskou show předvede Fine Food Academy s Honzou Krobem. Představí vám street food z USA, Asie, Jižní Ameriky a Mexika. Vstupné dobrovolné.

U Jordánu vás čeká divadlo i koncerty

Nenechte si o víkendu ujít táborský festival divadla a hudby Múzy u Jordánu. Ten se odehrává na jordánské pláži a je zdarma. V sobotu 3. července ve 20 h zde uvidíte komedii Jistě pane premiére! Divadla bez zábradlí. V neděli v 17 h zazpívá a zahraje duo Denisa Gyürkeová a Klára Jakšičová. Ve 20 h vám zahraje na koncertě Gipsy fire houslový virtuos Pavel Šporcl. Hostem bude jeho cikánská cimbálová kapela Gipsy Way Ensemble.

Hosínská pouťová zábava

Přijďte v neděli od 14 h na pouťovou zábavu, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hosín. Zahraje nejstarší jihočeská dechovka Babouci.

Den legií navštivte v Hradci

V Jindřichově Hradci se koná v pátek 2. července u příležitosti výročí 100 let obce legionářské Den legií. V 9 h můžete v Mertových sadech přihlížet pietnímu aktu ke 104. Výročí bitvy u Zborova. V 10 h uvidíte na náměstí Míru prezentaci československých legií, armády ČSR i současné armády. V městské knihovně najdete až do 27. 8. výstavu Dějiny československé obce legionářské.

Blatná se stane městem růží

V Blatné začíná v sobotu výstava růží. Královské květiny ozdobí areál kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Michaela, přilehlý ambit, farní zahradu a vybrané interiéry i sklepení a dále nábřeží, ulici Na Příkopech, muzejní kobky nebo vinný sklípek Kaplanka. Budete moci obdivovat originální aranže, dozvíte se více o historii této květiny, seznámíte se s osobností šlechtitele Jana Böhma. Budete si moci růže také zakoupit na růžovém trhu. Na nábřeží bude ve 20.30 h kulturní program, a to tango show a koncert Misterio del ángel. Zahrají Escualo Quintent, Komorní orchestr Smetanovi, filharmonici Praha. Vystoupí také zpěvačka, houslistka a violistka Gabriela Vermelho. Zatančí zástupci studia argentinského tanga Tangonexion. Začíná festival Třeboňská nocturna.

Seznamte se s vorařstvím v Purkarci

Užijte si v sobotu 3. července Den s purkareckými vodaři v muzeum v Purkarci. Zábavné odpoledne pro děti i dospělé se koná od 13 h. Uvidíte přípravu vorové tabule, průvodce vás provede vorařským muzeem, děti navštíví tvořivou dílnu a čeká je odměna. Poslechnete si lidové písně. Vstupné je zdarma.

Babouci koncertují k výročí hasičů

V Záboří u Protivína hrají v sobotu 3. července v 16 h dechová kapela Babouci. Koncert se koná u příležitosti 130 let hasičů. Akce je spojena se srazem rodáků a přátel obce.