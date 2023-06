Jindřichohradecko

Karel Plíhal.Zdroj: promo foto

Okolo Třeboně

Kdy: od čtvrtka 29. června do čtvrtka 6. července

Kde: Třeboň, Louka u Zlaté stoky, divadlo J. K. Tyla, Schwarzenberská kaple aj.

Vstupné: Vstup do areálu na louce zdarma, cena hlavních vystoupení se liší dle interpretů i umístění sedadel

Proč přijít: Multižánrový festival Okolo Třeboně už tradičně přináší na začátku prázdnin smršť skvělých koncertů a pravé letní třeboňské pohody. Odstartuje ho čtvrteční (19 h) představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana Blaník. V pátek od 19 h se o hlavní koncert postará Asonance, v sobotu ve 20 h Laco Deczi a Celula New York. Na louce u Zlaté stoky a v Hospůdce U Vodníka se ale hraje celé odpoledne. V neděli si můžete přivstat a ve 4.40 h přivítat u záchranné stanice východ slunce. V 9 h se slouží mše za muzikanty, od 14 h si poslechnete The Best of South Bohemian Porta a ve 20 h zahrají Nezmaři. Na pondělí přijal pozvání Fleret, v úterý vystoupí Karel Plíhal. Ve středu publikum pobaví Babouci a Bárka, ve čtvrtek hraje Pavel Šporcl a jeho Akademie. Těšit se ale můžete i na další letní, podzimní a zimní koncerty.

Pokus o rekordní fotografii

Kdy: V sobotu 1. července v 19 h

Kde: Náměstí Míru ve Slavonicích

Proč přijít: O vytvoření rekordu se pokusí profesionální fotograf Roman Franc. Hodlá vyfotit co nejvíce lidí ve Slavonicích a překonat tak maximum z roku 2020. K tomu může pomoci každý, kdo přijde v sobotu 1. července v 19 hodin (po skončení koncertu Erupce a před koncertem Doro & Warlock Revival) na náměstí Míru ve Slavonicích. Od 20 h pak hostí Institut Slavonice vernisáž fotografií Romana France.