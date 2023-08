Českobudějovicko

Krausberry.Zdroj: Stanislav Tošner

Do Háječku s famfrpálem

Kdy: pátek 1. září od 18 h

Kde: budějovické letní kino Háječek

Proč přijít: Denní věštec exkluzivně přináší žhavou novinku. V pátek se v letňáku uskuteční večer s Harry Potterem - promítání Tajemné komnaty - a nebude u toho chybět budějovický famfrpálový tým Budweis Bigfoots. Jak zní na pozvánce, „vítáni jsou mudlové, nečarové, čarodějky i čarodějové a pokud chtějí, můžou přijít i smrtijedi. Budějovický famfrpál si pro vás připravil ukázkový zápas v podobě mudlovského famfrpálu. Budou pro vás připravena košťata, takže stačí říct hop a můžete si s námi zahrát. Vysvětlíme vám základní pravidla, pro děti je nachystaná soutěž král střelců, kde budou moci vyhrát drobné mudlovské ceny. Na závěr slavnostně přísaháme, že zlatonka bude připravena ke každé špatnosti! Neplecha ukončena.“

Krausberry ve Fabrice

Kdy: pátek 1. září od 19.30 h

Kde: MC Fabrika, Jeronýmova ulice, České Budějovice

Proč přijít: Martin Kraus s "poetickým bigbítem z Hanspaulky" zaplní venkovní areál klubu Fabrika. Živelní bluesrockoví muzikanti vydali po 15 letech své sedmé řadové album Poslední nádražák. Nahráli ho v sestavě, v níž v současné době také vystupují: Martin Kraus – zpěv, Mário Císař – kytara, Štěpán Albrecht – kytara, Vít Havlíček – kytara, Jiří Kredba – basa a Štěpán Smetáček – bicí. Areál Fabriky bude otevřen už od 18.30 h. Vstupné v předprodeji 390 korun.

Netopýří zoo

Kdy: sobota 2. září od 14 do 18 h

Kde: hlubocká zoo

Proč přijít: Jak žijí netopýři? Konec léta a začátek podzimu je ideální čas na pozorování netopýrů. Jihočeská zoologická zahrada zve návštěvníky na Netopýří noc spojenou s pozorováním netopýrů žijících v areálu zoo a jeho blízkém okolí. Pro děti bude připraven netopýří kvíz, kreativní dílna, malování na obličej. Pro dospělé chystáme informační stánek o netopýrech, kde se dozví, co dělat, když jim netopýr vletí do pokoje, nebo se mohou poradit, co dělat, když najdou netopýry třeba na půdě apod. Od 18 h začne ve vzdělávacím centru zoo přednáška a promítání o netopýrech a po jejím skončení v 19 h se s Luďkem Bufkou, zoologem Národního parku Šumava, a zooložkou Zoo Hluboká Markétou Jariabkovou projdeme po areálu zoo a budeme pozorovat a určovat netopýří druhy. Přednáška a následná procházka po zoo se konají již po zavírací době zoo, a proto je nutné přijít včas již na přednášku. Během dne stále probíhají komentované prohlídky u vyder, medvědů, tygrů a kočkodanů. Více na www.zoohluboka.cz.

Schwarzenberské dny

Kdy: od pátku 1. do neděle 3. září

Kde: Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: V pátek od 19 h se koná v zimní zahradě zámku IV. Schwarzenberský večer. Na programu je vyprávění o přestavbě zámku, o Eleonoře ze Schwarzenbergu, taneční vystoupení skupiny Campanello. Hvězda StarDance Veronika Lálová uchvátí svým tancem s velkou tradicí v moderním kabátě. K poslechu a tanci hrají Miroslav Surka a Radim Sládek. Vstupné 490 korun, rezervace na telefonu 602 116 845 nebo na www.spolek-paulina.cz. V sobotu je od 10 a 14.05 h na programu prohlídka zámku s historičkou Májou Havlovou a od 16 h na náměstí v Hluboké koncert saxofonového kvinteta Partisax. V neděli od 9 h v kostele sv. Jana Nepomuckého je mše svatá jako poděkování Eleonoře ze Schwarzenbergu a od 10 h komentovaná prohlídka Knížecího dvora.

Letecký den k výročí založení Aeroklubu České Budějovice

Kdy: sobota 2. září

Kde: letiště Hosín od 13 h

Proč přijít: Od 8 do 11 h vyhlídkové lety, v 11 h odhalení pamětní desky, 13 - 17 h letecký den, 17 - 20 h vyhlídkové lety. Program leteckého dne od 13 h: JAS 39 GRIPEN, 13.10 h An2 OK DAC Ivoš Čajčík - Výsadky, 13.20 h Z 142 OK LNB Karel Vobořil - Akrobacie, 13.30 h Avia B.H.1 Marcel Sezemský, 13.40 h Let C11 OK JZE Tomáš Bruštík, 13.50 h 2 x Z 37A OK KLN Pavel Pígl, 14 h Z 526 F OK-YES Tomáš Petrman - Akrobacie, 14.10 h Dva aerovleky L 13 A Blaník OK KLN Jiří Bušek, 14.20 h L 13 A OK-1827 Miloš Ramert ACR, 14.30 h 4 x Z 325 Folowmee Tomáš Haladěj, 14.40 h L 200 Morava OK PHJ Karel Vobořil, 14.50 h L 60 S PARA OK LKJ Miroslav Kocourek - Výsadky, 15 h Z 50 OK XRA Petr Jirmus - Akrobacie, 15.10 h 4 x Z 43/142 Karel Vobořil - Skupinové vystoupení, 15.20 h DA 62 OK AQB Alexandr Kubovec, 15.30 h SOCATA OK ABL Martin Petera, 15.40 h EXTRA 330 Martin Šonka - Akrobacie, 16 h Repliky Bf 109, Jak 3, Zero Pavel Kouřil, 16.15 h 4 x ALTO Jiří Kubele - Skupinové vystoupení. Vstupné: dospělí v předprodeji 300 korun, dospělí na místě 350 korun, děti do 15 let v předprodeji i na místě 100 korun, děti do 6 let vstup zdarma.