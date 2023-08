Českokrumlovsko

Šermíři obsadí Dívčí Kámen. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Ivan Pavelek

Šermíři na hradě Dívčí Kámen

Kdy: V sobotu 5. srpna od 10 do 15 hodin a v neděli 6. srpna od 10 do 14 hodin

Kde: hrad Dívčí Kámen, Křemže

Proč přijít: Šermířský turnaj si můžete první srpnový víkend užít na hradě Dívčí Kámen. Každý si může vyzkoušet, jaké je to být šermířem, připravené bude i středověké ležení. Šermířské vystoupení se koná v sobotu od 11 a 15 hodin, v neděli od 11 a v 14 hodin.

Katarína Knechtová a David Koller

Kdy: V sobotu 5. srpna od 19 hodin

Kde: Hořice na Šumavě

Proč přijít: Dokonalé spojení dvou špičkových interpretů české a slovenské hudební scény. To je jedinečný dvojkoncert Kataríny Knechtové a Davida Kollera, který je bezesporu jedním z vrcholů Hořického kulturního léta 2023. Vstupné na místě je 790 Kč, děti do 12 let mají vstup zdarma.