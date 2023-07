Písecko

Kroužkování ptáků u rybníku Řežabinec Zdroj: Deník / Lucie Kotrbová

Kroužkování ptáků

Kdy: Každý den od 6 do 18 h až do 1. srpna

Kde: Rybník Řežabinec u Ražic

Proč přijít: Výzkum a kroužkování ptáků na rybníku Řežabinec pod vedením zoologa muzea. Ornitologové vítají všechny zájemce, ať už ptáky pozorují desítky let nebo právě začínají. Nekroužkuje se, pokud počasí ohrožuje odchycené ptáky - déšť, silný vítr, horko. A jak výzkumníky najdete? V Ražicích při příjezdu od Písku před železničním přejezdem doprava, kolem bašty a dále pěšky po naučné stezce kolem pozorovací věže. Tábor je na louce cca 200 m za věží.

Na kole okolím Kestřan

Kdy: V sobotu 29. července od 8.30 h

Kde: Start i cíl je v Kestřanech, v areálu Horní tvrze

Startovné: 50 Kč, děti do 18 let zdarma

Proč přijít: „Chcete-li kestřanské tvrze viděti, na kole musíte přijeti,“ hlásá obec Kestřany, která zve 6. ročník cyklistického výletu po jižním Písecku. Prezence bude od 8.30 do 10 h, start průběžný od 9 do10.30 h. Vybrat so můžete ze dvou tras, modrá měří 26 km, zelená je dlouhá 44 km. Cestou navštívíte Kestřany, Lhotu u Kestřan, Řežabinec, kde můžete sledovat odchyt a kroužkování ptactva, Ražice s Muzeem železnice a Národní přírodní rezervace Řežabinec, Mohylu Jana Žižky, Mladějovice, Čejetice, Hajskou, Přešťovice, Slaník, Řepici, Rovnou, Přešťovice, Slatinu, Štěkeň a rybník Barachovec, Dobev, Červený ovčín.