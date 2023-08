Jindřichohradecko

Street food letní festival obsadí Hradec.Zdroj: Adam Novák

Street food festival

Kdy: V sobotu 19. srpna od 10 do 19 h

Kde: Jindřichův Hradec, náměstí Míru

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: První ročník Street food festivalu v Jindřichově Hradci je tady. Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Na to všechno se můžete těšit v sobotu 19. 8. 2023 v čase 10 – 19 h na náměstí Míru. Tak neseďte doma a dorazte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky!

Dačická řežba

Kdy: Od pondělí 14. do soboty 19. srpna

Kde: Dačice, Kancnýřův sad na Palackého náměstí

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: XV. ročník řezbářského sympozia jistě stojí za vidění. Při práci můžete sledovat řezbáře, sochaře, keramičky, skláře i mistry řemesla kovářského. A vše doplní hudební večery. V pátek ve 20.30 h se můžete těšit na tandemovou řezbářskou show Jaroslava a Marie Pecháčkových Angel Wings. Od 19 h hraje Covertrio +. V sobotu ve 14 h je vernisáž vytvořených děl.

V Dačicích se můžete v sobotu zastavit také v letním amfiteátru v zámeckém parku. Ten od 14 h ovládne Country fest. Na hlavní scéně se vystřídají Šero, Countrio, Honza Nedvěd, Dobrá Pára, Taxmeni a Franta Kasl Band. Lístky v předprodeji koupíte za 350, na místě za 390 koru. Děti do 15 let mají vstup zdarma.