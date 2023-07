Jindřichohradecko

Vajgarská saň

Kdy: V sobotu 15. července od 9 h

Kde: Jindřichův Hradec, plovárna

Proč přijít: Sportovní svátek i netradiční podívanou slibuje 6. ročník závodů dračích lodí Vajgarská saň. Závod je otevřený veřejnosti a mohou se do něho hlásit skupiny závodníků smíšených posádek (vždy minimálně 6 žen), dámských posádek a v kategorii juniorů mládež do 18 let. Posádka čítá 20 pádlujících plus jednoho bubeníka. Pojede se sprint na 200 m a v případě dostatečného zájmu posádek i závod na 1000 m. Dračí lodě s profesionálním kormidelníkem zajišťuje pořadatel. Další informace na info@vajgarskasan.cz nebo na telefonu 602 804 058.

Buď na stráži

Kdy: Ve čtvrtek 13. července od 18 h

Kde: Stráž nad Nežárkou, sraz před branou zámku

Vstupné: 100 / 70 Kč, děti do 10 let zdarma

Proč přijít: Během prohlídky historického centra Stráže nad Nežárkou poznáte dějiny, o kterých se ve školách neučí. Pochopíte, jak fungovala obrana země, někteří z vás propadnou okultním vědám. Ve Stráži nad Nežárkou předkové celá staletí střežili jeden ze vstupů do naší země - do srdce Evropy. Byla to jejich posvátná služba. V minulém století na ni navázaly Stráže obrany státu SOS a po druhé světové válce Pohraniční stráže PS. Dnes je obrana vlasti ponechána náhodě. Strategický vojenský post na jihu Čech bránily dokonce i vyšší síly než lidské a často pomáhaly též živly přírodní. Zdánlivě nenápadná Stráž tak přitahovala bílé mágy, až tu vznikla tajná okultní lóže. Taková bude kromě tradičních památek prohlídka města - romantická, heroická a poučná. Zjistíte, jak můžete být na stráži i vy.