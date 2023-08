Strakonicko

Staročeská konopickáZdroj: Václav Dejmek

Oslavy Mladějovice

Kdy: Pátek 25 a sobota 26. srpna

Kde: Sportovní hřiště, obec a bývalá škola Mladějovice

Proč přijít: Poslední srpnový víkend bude v Mladějovicích patřit oslavám. Kulatiny, 120 let od založení, slaví místní sbor dobrovolných hasičů, 110 let si připomenou místní ochotníci, 120 let uplynulo od časů, kdy místní školu navštěvoval Josef Skupa a 725 let si připomíná i sama obec. První část programu se odehraje na sportovním hřišti už v pátek 25. srpna, je to divadelní představení DS Skupa Mladějovice Kdo uvaří večeři. Začátek je ve 20.30 hodin, vstupné je 100 Kč. Na sobotu 26. srpna je plánované setkání rodáků a přátel obce Mladějovice. Od 13.30 hodin se vydají hasiči na pochod obcí, budou jim předána zasloužená ocenění a lidé se mohou těšit i na ukázku techniky integrovaného záchranného systému. Svátečním odpolednem bude v Mladějovicích provázet kapela Keramička a od 19.30 hodin se můžete těšit na taneční zábavu s kapelou Restart. V průběhu oslav bude navíc ve staré škole přístupná výstava s názvem Vzpomínky na Staročeskou konopickou.

Staročeská konopická v Česticích

Kdy: Sobota 26. srpna od 14 hodin

Kde: Zámek v Česticích

Proč přijít: Na tradiční lidovou vesnickou zábavu, která je pořádaná na znamení ukončení sklizní v závěru léta, zve obce Čestice, Český svaz žen Čestice, SDH Čestice a místní kulturní spolek. Po konopické se můžete těšit i na večerní zábavu s kapelou Scéna, která začíná v místním sále od 19 hodin.