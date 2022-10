Podívejte se do ateliérů umělcům pod ruce

Dny otevřených ateliérů na jihu ČechZdroj: Monika Zárybnická

Navštivte tento víkend jihočeské umělce, architekty, designéry i řemeslníky v jejich ateliérech. Od pátku 7. do neděle 9. října se totiž konají Dny otevřených ateliérů. Patnáctý ročník zahrnuje také doprovodný program s workshopy a komentovanými prohlídkami. Tématem letošních Dnů otevřených ateliérů bude kniha.

V galerii tiskárny Karmášek najdete výstavou ilustrací z nové knihy Evy Volfové Přišij, střihni, vypárej aneb Nitka a zatoulaný knoflíček, kterou vytvořila společně s Terezou Horváthovou. Vernisáž výstavy ilustrátorky, která zdobí knihy výšivkami, letošní program zahájí v pátek 7. října od 18 h.

Nebude chybět ani oblíbený Design Market v areálu českobudějovické tiskárny Karmášek, kde se představují obvykle tvůrci a autoři šperků, módních doplňků a dalších designových předmětů. Letos bude trh zaměřen na malá česká nakladatelství společně s jihočeskými výtvarníky a designery. Na DesignBookMarket můžete zajít v neděli 9. října mezi 13. a 17. h. Součástí bude ve 14 h komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Štěpánem Ondřichem a autorkou Evou Volfovou. Ve 14.30 h se zúčastníte výtvarného workshopu s výtvarnicí Evou Volfovou na její výstavě. Jaroslav Karmášek mladší vás provede tiskárnou od 16 h.

Konat se tam bude i diskuzní fórum na téma Vnímat knihu, a to v pátek 7. října mezi 10. a 15. h. Od 10 do 12 h budou na téma Knihy pro děti mluvit Tereza Horváthová, Bára Čermáková, a zástupci nakladatelství BAOBAB, od 13 h bude řeč o Ex Libris s Květoslavou Cempírkovu a dále se představí malí nakladatelé jako Štěpán Ondřich z Edice B a Jan Cempírek z Pikadorbooks.

Nenechte si ujít dílny a ateliéry. Například v neděli 9. října od 14 h vyrazte na komentovanou prohlídku Akcent tiskárny Vimperk. Kovář Daniel Černý vás ve své kujné huti na Blatech v obci Hranice přivítá v sobotu 8. října od 10. do 17. h. Ateliér Pimpinella v Českém Krumlově, kde vznikají originální vinuté skleněné perle, otevře své brány v sobotu 8. a v neděli 9. října od 12 do 18 h. Techniky vinutí si tam zkusíte u sklářského kahanu. Jindřich Figura z Dolního Bukovska, který se zabývá výrobou replik historických předmětů pro muzejní a soukromé účely, vás vpustí do svého krlovství v sobotu 8. října od 10 do 18 h a v neděli 9. října od 9 do 12 h. Jiří Honiss, který maluje na rubovou stranu skla lidové motivy, zve do svého ateliéru v Kamenném Újezdu - Opalic v neděli od 10 do 16 h. Výtvarníka Josefa Synka z Blatné, který se zabývá malbou, grafikou a kovovou plastikou navštívíte v sobotu 8. a ve neděli 9. října od 13 do 17. h. Do modelářského ateliéru Michala Bosáka v Bechyni zavítáte v sobotu 8. října mezi 10. a 16. h. S výtvarníkem Petrem Pflegerem z Protivína se setkáte v sobotu i v neděli od 6. do 17. h. Ukázky práce s modelovacím stříbrem s Lenkou Kunovou a ukázky pozlacování s Terezou Havelkovou uvidíte v sobotu 8. října mezi 10. a 16. h v Prachatickém muzeu.

Více programu najdete na www.dnyotevrenychatelieru.cz.