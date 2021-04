Divadelní spolek Jablonský z Jindřichova Hradce díky jindřichohradeckému kulturnímu domu Střelnice zveřejňuje pravidelně své divadelní hry. Každý týden si můžete přes youtube pustit záznam jednoho představení. Tentokrát to bude tichomořská opereta Lidožrouti. Uvidíte ji do neděle 18. dubna. Od pondělí 19. dubna se můžete těšit na hru Jak jsem se ztratil.

Na farmářské trhy opět do Žižkárny

Od neděle 18. dubna začínají opět pravidelné trhy v Žižkárně, areálu bývalých Žižkových kasáren. Farmářské výrobky zde budou k dostání od 8 do 12 h. Můžete vybírat ve stáncích z rozmanitého zboží, jako jsou koření, sirupy a marmelády, vakuované hovězí a řeznické výrobky, klobásy, nakládané sýry a sýrové speciality, raw produkty, bezlepkové mouky, rakytníkové čaje, pečivo a další.

Hledání pokladu na Den Země

Za pár dní oslavíme Den Země. K jeho příležitosti, tedy na 22. dubna, přichystalo Centrum ekologické výchovy Dřípatka při Domě dětí a mládeže Prachatice hru pro rodiny s dětmi. V centru Prachatic budete hledat poklad a dozvíte se něco o přírodě. Hráče čeká odměna. Pátrací listy si vyzvednete na brance Dřípatky, nebo je stáhnete na jejích webových stránkách. Hledat poklad můžete až do 25. dubna.

Zrakolamy: Bude vás šálit zrak

Venkovní galerie Hvězdárny a planetária České Budějovice přichází s interaktivní výstavou. Možná nebudete věřit svým očím a nepoznáte realitu od klamu. Šálit vás budou totiž pohybující se obrazy, iluze prostorového 3D vidění či grafické paradoxy. Těšit se můžete na tzv. zrakoklamy, obrazce, které společně s lidskou fantazií vytváří působivé efekty. Výstava je již přístupná na plotě hvězdárny.

Výstava za skly KD Vodňany

Až do 31. května najdete ve vodňanském kulturním domě další výstavu, a to Fotoklub Vodňany. Ta bude k vidění opět zvenku, exponáty budou umístěny totiž za skly. Těšte se na práci deseti členů Fotoklubu na dosud nejrozsáhlejší výstavě na volné téma. Foto: Lukáš Brückner

Do zámeckých parků

Zámek Kratochvíle otevírá po zimní pauze renesanční zahradu. Své brány poprvé otevře o tomto víkendu. Mluvčí Národního památkového ústavu, který zámek spravuje, Markéta Slabová říká: „S ohledem na aktuální vládní opatření bude od soboty návštěvníkům opět zpřístupněna zahrada státního zámku Kratochvíle.“ Platí však stále aktuální protiepidemiologická opatření. Bude se tedy regulovat počet návštěvníků v areálu, vstup bude možný pouze s respirátorem, nutné je dodržovat rozestupy dva metry. Ve všech vnitřních prostorách bude k dispozici dezinfekce rukou. „Správa zámku Kratochvíle prosí návštěvníky, aby respektovali bezpečnostní pokyny, které budou umístěny u vstupu do areálu a také na webových stránkách objektu, a chránili tak zdraví své i zdraví pracovníků,“ vzkazuje mluvčí. V dubnu můžete do zámecké zahrady pouze o víkendech od 9 h. Vstupenky, jednu za 30 Kč, zakoupíte na pokladně do 15.30 h. „V květnu bude otevřeno po celý týden kromě pondělí,“ dodává Markéta Slabová. Navštívit můžete také zámecké parky jihočeských památek. Zahrada zámku Český Krumlov je přístupná od pondělí do neděle od 8 do 17 h. Dolní zahrada zámku Hluboká je každý den otevřena mezi 8. až 20. h. Park v Hluboké nad Vltavou, kam smíte bez omezení, zdobí obří kraslice, které zůstanou do konce měsíce. Do třeboňského zámeckého parku můžete přijít každý den od 7 do 19 h. Zámecké parky na Červené Lhotě a v Dačicích, park v okolí Schwarzenberské hrobky v Domaníně jsou přístupné bez omezení. Volně průchozí je i část areálu hradu Zvíkov.