Českobudějovicko

Dny otevřených atelierů, Esse Shop Gallery Space.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Dny otevřených ateliérů

Kdy: od čtvrtka 12. října do neděle 15. října

Kde: Ateliéry v celém kraji

Proč přijít: Jednou za rok máte možnost navštívit některý z vybraných ateliérů a osobně se tak potkat s umělci, kteří žijí a tvoří v jižních Čechách. Poznejte práci výtvarníků, řemeslníků, designérů či architektů. Užijte si bohatý doprovodný program, workshopy a komentované prohlídky. Navštivte DesignMarket – setkání s tvůrci a autory, kteří pravidelně v unikátních prostorách Tiskárny Karmášek představují originální šperky, oblečení, módní doplňky a další umělecké práce. Podrobný program na dnyotevrenychatelieru.cz.

Švestkové trhy

Kdy: od čtvrtka 12. do soboty 14. října

Kde: budějovické náměstí

Proč přijít: Nebudou chybět stánky, kde ochutnáte víno, burčák, zabijačkové dobroty i staročeská jídla. Na své si přijdou také milovníci švestkových knedlíků a koláčů. Doprovodný program: čtvrtek od 15 h Liba a spol., pátek od 15 h Country Rebels CB, sobota 10.30 O železném vlkovi, sobota 14.00 Šumavská 8.

Nové Hrady celého světa

Kdy: sobota 14. října od 13 do 18 h

Kde: novohradské náměstí

Proč přijít: Setkání měst, které spojuje jejich jméno - Newcastle. Od 13 do 18 h prezentace měst Newcastles a trh regionálních produktů z Novohradsko-Doudlebska, vinobraní Wellness Hotelu Rezidence a Vinotéky Kousek, od 13 do 14 folklorní soubor Matičiarik z Nových Zámků, od 15 do 17 h dechová hudba Jižani, 19 h koncert Trio Šmoldas (v sále W. H. Rezidence). V pondělí 16. října od 19 do 22 h v hotelu Máj společenský večer - setkání "newcastlů" a občanů Nových Hradů a osad, koncert kapely The Rozladěn a dua Pavel a Karin Spurných, vstupné dobrovolné.

Tera burza

Kdy: neděle 15. října od 9 do 12 h

Kde: budějovický DK Metropol

Proč přijít: Prodejní výstava zaměřená na výměnu a prodej terarijních zvířat, akvarijních ryb, živého a preparovaného hmyzu, živého a neživého krmiva, rostlin, přírodnin a chovatelských potřeb.