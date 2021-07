Již 15. Divadelní léto začalo už ve čtvrtek na zámku Kratochvíle. Do neděle 27. června vám zahraje v zámecké zahradě Spolek ochotníků Netolice westernovou komedii Limonádový Joe v režii Miroslava Mikeše. Představení v létě uvidíte ještě 1. až 4. a 8. až 11. července. Vstupné 50/90 Kč.

Trhy na Českobudějovicku

V Týně nad Vltavou se v sobotu 26. června konají od 8 h vltavotýnské hradní trhy s farmářskými výrobky a ručně vyrobeným zbožím. V sobotu od 8 h také můžete zajít na trh ve Včelné, který najdete v Lesní kolonii u volejbalového hřiště. Zakoupíte zde dobroty, kávu, potraviny domácí výroby nebo řemeslné výrobky. Posnídáte se sousedy a poslechnete si živou hudbu. Snídaně bude připravovat i kuchař Honza Krob. Také Žižkárna, bývalá kasárna na Žižkově třídě, pořádá od 8 h farmářské trhy, kde můžete posnídat s přáteli, zakoupit zboží či potraviny domácí výroby.

Představí své projekty

Ve Strakonicích se koná po čtrnácté Pecha Kucha Night. Na tomto večeru se představí své projekty umělci, nadšenci, architekti a další s prezentací o 20 obrázcích, které každý mohou komentovat 20 sekund. Slovo dostane fotograf Jiří Šimeček, sochařka Josefína Jonášová, Michal Štěpánek z nakladatelství Lux, dokumentaristka a režisérka Markéta Ekrtová-Válková aj. Vstupné 100 Kč. Přijďte v pátek 25. června ve 20.20 h do sportovního areálu Na Sídlišti.

Podepíše se vám Zdeněk Svěrák

V sobotu ve 14 h bude mít Zdeněk Svěrák autogramiádu v českobudějovickém IGY Centru před prodejnou knih Dobrovský. Podpisová akce se koná u příležitosti novinky Zdeňka Svráka, knihy Povídky a jedna báseň.

Zahradní slavnosti pokračují

Zahradní slavnosti se konají v Českém Krumlově ještě v sobotu 26. června. V městském parku najdete rodinnou scénu a aktivity pro děti, třeba v 17.30 h divadelní pohádku Brémští muzikanti Divadla Navětvi. V Jelením parku zase hudbu a aktivity pro děti. Například v 18.30 h uslyšíte Jiří Schellinger Memory Band. Program bude i v areálu Klášterů či zámecké kovárně. Těšte se na příklad na Krumlovské pištce, kejklíře Pupu, šermíře Bratři z Růže aj.

Dobročinná dražba obrazů

Přijďte na charitativní dražbu obrazů Zdeňka Fugase Plachty, která se koná v neděli 27. června ve 14.30 h v KD Vodňany. Účinkovat zde bude Divadlo pod Plachtou, přední česká akordeonistka Jana Bezpalcová. Výtěžek půjde týdennímu Stacionáři Domov Žlutý Petrklíč Lomec.

Cimrmani přijedu do Hradce

V Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci budou uvádět v sobotu v 19 h divadelní hru Švestka Divadla Járy Cimrmana. Autory jsou Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a fiktivní postava Jára Cimrman. Vstupné od 210 Kč.

Divadelní pohádka o superdětech

V rámci divadelní loutkové přehlídky Vimperský kašpárek zahraje v neděli 27. června loutkaři Vítek Maštalíř, Tomsa Legierski hru Superkluk, kterou režíroval Jiří Jelínek a za loutkami stojí Michaela Ruská. Příběh vypráví o supertřídě plné super dětí, kam propadne Miloš. Ten však není moc super. Představení uvidíte v 15.30 h u parkboudy u ZŠ T. G. Masaryka. Vstupné 50 Kč.

Galerie Na Dvorku zve na představení studentů

V českobudějovické Galerii na Dvorku uvidíte v neděli 27. Června od 19 h divadelní představení Vernisáž, jednoaktovku Václava Havla, v podání Studentského univerzitního divadla SUD.

Rozmanitý program letních kin - hudba, tematický večer a promítání

Na letním dvorku soběslavského kina budou v neděli 27. června promítat od 21.30 h oceňovaný film Agnieszky Holland Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Vstupné 100 Kč. Letní kino Háječek zase v pátek pořádá americký večer s americkou hudbou, dobrotami v grillbaru a filmovým americkým hitem Top Gun s Tomem Crusiem. Promítá se od 21.30 h, přijít můžete už v 19 h a poslechnout si živou hudbu a setkat se s přáteli. Druhý den vás čeká česká komedie Jiřího Havelky ze světa domovních schůzí Vlastníci. Opět se promítá ve 21.30 h, vstup od 19 h. Ve strakonickém letním kině se koná letní festival V létě PES nekouše aneb Štěkot nad Otavou. Od pátku 24. června do neděle 27. června můžete vybírat z množství kapel. Zahrají např. kapely Scéna, Strakoničtí dudáci, MY4 nebo Harlej.

Na náměstí budou vyrábět

V sobotu 26. června se v Českých Budějovicích uskuteční tzv. Makerday, den Kutilů, stavitelů, programátorů, techniků, umělců a příznivců ruční výroby, kteří vám ukáží svou činnost, bude možnost tvořit a vzájemně si poskytovat rady. Na workshopech si vyrobíte např. LED šperky nebo roboty z recyklovaných materiálů. Zkusíte si dále třeba kuličkovou dráhu, hydrauliku či různé stavebnice z interaktivní výstavy Leonardo. Na programu bude i práce se dřevem, šití, umění. Poznáte kreslení světlem. Vznikne i společné umělecké dílo. Tvoření najdete na náměstí Přemysla Otakara II. Cílem události je obnova veřejného života. Akce trvá od 10 do 18 h.

Princezna Lada v Trocnově

Trocnovské divadelní slavnosti v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova pokračují. V sobotu v 15 h čeká děti pod širým nebem divadelní pohádka Princezna Lada v podání českobudějovického Divadelního spolku J. K. Tyl. Hru režíroval Jiří Havlín. Vstupné 50 Kč. Do konce září přijede na řadu Dívčí válka či Čarodějnická nevěsta aj.

Ornitologická muzejní noc

Muzejní noc, která se koná v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou, se letos jmenuje Ptačí svět a je věnována opeřencům. Návštěvníci se budou moci seznámit s různými druhy ptáků, dozvědí se zajímavosti z ptačí říše, naučí se rozeznávat, kteří jim létají za okny, dozvědí se také, jak na jejich ochranu. Dále zájemce čeká ukázka odchytu, kroužkování a letu dravců. Děti si užijí ještě zábavné hry a kvízy, poslechnou si ptačí zpěvy atd. Poprvé se podíváte na nově otevřené a opravené nádvoří zámku. Přijít na Muzejní noc můžete od 16 do 23 h.

Vyrazte na pouť do Lomnice nad Lužnicí

Nenechte si ujít tradiční Lomnickou pouť, která se koná od pátku 25. června do neděle 27. června na Farské louce. Hned v pátek si v 17.30 h v kostele Sv. Václava na Václavském náměstí prohlédnete vernisáž výstavy. Další den vás v areálu Farské louky a v Zámecké ulici čeká v 19.30 h pouťová zábava, kde zahraje Yamaband. Vstupné na zábavu bude 50 Kč. V neděli přijďte v 10 h do kostela Sv. Jana Křtitele na mši. Příjemné odpoledne si užijete od 14 h na Farské louce a v Zámecké ulici odpoledne s dechovkou.

Festival v Chlumu u Křemže

Multižánrový festival Cihelna vystupovat se letos uskuteční již po šestnácté, a to v pátek a v sobotu 25. a 26. června. Vystoupí crossoverová brněnská Insanie, undergroundoví Bratři Karamazovi, dále například kapely Mount Roraima či Theory Of Everything . Mimo jiné uslyšíte i vokální soubor z Dětského domova v Horní Plané. Přijeďte do Chlumu u Křemže. Vstupné na sobotu 150 Kč, na oba dny 200 Kč.

Otevřou květinovou zahradu

V Borovanech bude v sobotu 26. června slavnostně otevřena Zahrada květů v Borovanském klášteře. Od 14 h se zde bude konat řemeslný jarmark, zahraje kapela Leťáci či uslyšíte hity kapely Olympic v podání Olympic Revival. Naučíte se vyrábět květinovou čelenku nebo uvidíte práci floristky. Program zakončí barokní ohňostroj.

Rybičky 48 zahrají v Garagi

Kapela Rybičky 48 přijede po loňském úspěšném turné Letní parket opět do Tábora, aby vystoupila v pátek 25. června v táborské Garagi. Koncert začíná v 19 h. Jako speciální host na pódiu stane kapela Street 69.